Saludo de Venecia Viajes en el Día del Agente de Viajes

27 abril, 2026 0

Cada 27 de abril se celebra el Día del Agente de Viajes.

Por tal motivo, desde Venecia Viajes y Turismo destacaron un mensaje en el que manifiestan que “Hoy más que nunca, es importante saber en manos de quién pones tu viaje. Detrás de cada experiencia bien organizada hay formación, responsabilidad y compromiso”.

“No se trata solo de vender un destino, sino de acompañarte desde el primer momento y responder en cada paso”, agregan, para desear luego un “Feliz Día a nuestros agentes y colegas”.

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