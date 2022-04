Saludo del Delegado del Ministerio de Trabajo por el 1 de Mayo

El Delegado Regional del Ministerio de Trabajo y Empleo de la Provincia, Jorge Domínguez, emitió un comunicado en conmemoración al 1º de Mayo, Día del Trabajador, donde sostiene lo siguiente:

“Este primero de mayo queremos saludar a todos los hombres y mujeres que con su trabajo contribuyen a la grandeza de este hermoso país.

Doy gracias a la providencia que este día me encuentre al frente de la Delegación Regional del Ministerio de Trabajo, defendiendo a los derechos de las y los trabajadores.

Hago un llamado a todos los gremios locales y de la región que ante un posible conflicto no duden en acercarse a nuestra Sede en la que gustosamente los escucharé y trataré junto a mi personal de buscar la solución al problema.

Agradezco a la patronal que cuenta con su personal registrado y con las condiciones de seguridad e higiene para que cumplan la tarea asignada y exhorto a los que utilizan a su personal en negro a revertir la situación.

Escuchamos a todas y todos y estamos convencidos que es la manera de equilibrar la situación por la que lamentablemente están pasando muchos compañeros y compañeras que ante la necesidad optan por el trabajo sin registrar y con ello se despojan de las conquistas gremiales, de sus aportes previsionales, mutual, aguinaldo, vacaciones, ART, entre otros beneficios.

Un abrazo sincero a todos”, dice Domínguez .

“Pd: me puedo equivocar, pero jamás traicionar”, cierra el mensaje.

