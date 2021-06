Salutación del Centro de Jubilados y Pensionados para los Bomberos Voluntarios

2 junio, 2021

“Todo necio confunde valor y precio”.

La cita del poeta español Antonio Machado, con matices, puede ser aplicada perfectamente no solo a las cosas, sino también a las personas.



El valor no necesariamente se puede medir a través de una ecuación monetaria. Puede significar entrega para afrontar situaciones peligrosas y/o inesperadas. Mucho más cuando se excede lo estrictamente personal para disponerse al amparo del prójimo y del bien común.

El precio puede ser un número. Pero también puede ser la consecuencia de una acción en la que se pone en juego la integridad y hasta la vida.

Si aceptamos estas interpretaciones, perfectamente encajan al momento de definir a muchos servidores públicos y especialmente de los bomberos, que son voluntarios.

Paradójicamente puede decirse que tienen que tener nuestros bomberos, mucho fuego en el corazón que permita alimentar tanta pasión puesta al servicio de la comunidad.

El Centro de Jubilados y Pensionados no quería dejar de expresarse en la celebración de nuestros Bomberos Voluntarios, en su día, expresando sus congratulaciones y alentando para continuar por la senda trazado por aquellos primeros visionarios y sostenida sin hesitar por las sucesivas generaciones.

Nuestro saludo.

