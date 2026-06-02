Salutación del Municipio por el Dia del Bombero Voluntario

2 junio, 2026 0

En el marco de la celebración del Día del Bombero Voluntario, la Municipalidad de Tres Arroyos junto al Intendente Pablo Garate hicieron llegar un cálido y sincero reconocimiento a todos los integrantes de los Cuerpos de Bomberos Voluntarios que se desempeñan en el distrito.

Tal como se detalla en el comunicado, destacaron la profunda vocación de servicio, el compromiso, el profesionalismo y la entrega permanente de estos servidores públicos, señalándolos como un verdadero ejemplo para toda la comunidad.

Desde la comuna resaltaron que cada intervención, guardia y acción solidaria llevada a cabo por los bomberos refleja valores que son merecedores del respeto y el agradecimiento unánime de todos los vecinos.

En esta fecha tan especial, el mensaje oficial buscó homenajear a quienes, muchas veces de manera silenciosa y desinteresada, se encuentran siempre listos para ayudar, proteger y acompañar a los ciudadanos en los momentos en que más lo necesitan, bajo la premisa de que ser bombero voluntario implica elegir cada día poner el corazón al servicio de los demás.

El reconocimiento y la gratitud por esta incansable labor se hizo extensivo expresamente a cada uno de los cuarteles que integran el partido.

De esta manera, el saludo municipal abrazó a los Bomberos Voluntarios de Tres Arroyos, Claromecó, Orense, Copetonas, Reta y San Francisco de Bellocq, culminando la dedicatoria con un afectuoso deseo de ¡Feliz Día del Bombero Voluntario!

Volver