Salvador Denóvile: “Hice un paro por la muerte de Rucci”

Música, usted y la noche, Amanecer Sureño, Rincón de éxitos, los quince minutos de Huracán, La voz de Costa Sud, Paleta de Colores, carreras de autos con Cacho Potente, fútbol con Eduardo Maschi, como locutor, ópera con Fulgencio Lejárraga a las noches, Audición Danesa, las quinielas, y Amanecer en Radio fueron algunos de los momentos vividos por Salvador Denóvile, en su paso como locutor, por LU 24.



“Denóvile le contó a la audiencia que “a un año de estar trabajando hice un paro, porque la Sociedad Argentina de Locutores repudiaba la muerte de Rucci, y consistía en no anunciar los temas musicales, y solamente mencionar la característica de la radio. Se lo dije a Alonso quien me dijo “lo echo”, y contesté que volvería a mi otro trabajo que era la peluquería si ello sucedía”.

“Llegado el momento, el operador era Oliveto y yo me adherí finalmente al paro fue Silvio Ballone quien me lo dijo en persona luego de negarme a hablar y hacer lo habitual, finalmente fue aceptado y duró hasta las ocho de la noche”, concluyó.