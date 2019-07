Salvador inauguró el Partidor de Piñeyro, la obra hidráulica más importante del Sudoeste provincial

El vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Salvador, inauguró hoy el Partidor de Piñeyro, una de las obras más importantes en materia hidráulica del Sudoeste Bonaerense, que evitará problemas por inundaciones en los distritos de Adolfo Alsina, Coronel Suárez y Guaminí.

En el acto también estuvieron presentes los ministros Roberto Gigante, de Infraestructura, y Leonardo Sarquís, de Agroindustria, junto a los intendentes de Coronel Suárez, Roberto Palacio; de Adolfo Alsina, David Hirtz; de Guaminí, José Nobre Ferreira, y de Puan, Facundo Castelli, entre otros. Además, participaron el subsecretario de Desarrollo de Infraestructura, Luis Giménez; el director provincial de Saneamiento y Obras Hidráulicas, Mario Gschaider, y el jefe de la Zona VI de la dirección provincial de Hidráulica, Daniel Más.



“Se superaron dificultades económicas, de anuncios que no se cumplían y lo primero fue dar una imagen de una provincia con sus cuentas ordenadas, seria y responsable”, señaló Salvador durante la inauguración.

“Tenemos un plan de infraestructura que tiene un sentido federal, con calidad institucional, fundamental para que la economía del país pueda marchar: encaramos los problemas, no los eludimos. Los hechos son las rutas, las guardias de hospitales, las escuelas y las cuencas de los ríos, como la del Salado, que será una obra símbolo en el país”, añadió.

Por su parte, Gigante agradeció a los integrantes de la empresa constructora por la calidad de la obra y dijo que “este no es un hecho aislado, es una obra importante, junto con las cientos de obras hidráulicas que tenemos en la provincia”.

En tanto, Palacio, aseguró que la inauguración del partidor llega después de años de abandono. “Esta obra recuperará tierras que hasta hoy eran improductivas”, manifestó.

Los trabajos -que tuvieron un presupuesto inicial de 224 millones de pesos y una inversión final de casi 500 millones- estuvieron a cargo de las empresas Gerónimo Rizzo SA y Olivo Zambano SA.

Acto seguido, las autoridades se dirigieron a Carhué para inaugurar la obra de repavimentación de la ruta provincial 60.

El Partidor de Piñeyro es un sistema de compuertas ubicado sobre el río Sauce Corto, un curso de agua que nace en las sierras de Ventania y desemboca en la laguna Alsina (Guaminí). Su función es derivar la corriente hacia el Sistema de las Encadenadas del Oeste (Alsina, Cochicó, Del Monte, del Venado y Epecuén) o al arroyo Huáscar (cuenca del Vallimanca y del Salado).

Contrariamente a lo que ocurría antes, el partidor enviará agua hacia laguna Alsina solo cuando el caudal del Sauce Corto sea mayor a 30 metros cúbicos por segundo. El anterior sistema derivaba el 66% del caudal hacia las Encadenadas.

Desde ahora, se podrá regular el caudal de agua que baja de las sierras a las lagunas Encadenadas del Oeste y, de esta forma, desterrar para siempre el riesgo de que vuelva a ocurrir una inundación como la que arrasó con Villa Epecuén en 1985.

La obra contempló el reemplazo del viejo partidor, por nuevas estructuras reguladoras; además, el Huascar fue canalizado para duplicar su capacidad y se ejecutaron contenciones y alcantarillas laterales. También se efectuó un terraplén de 2,5 metros de altura en promedio que garantizará el paso del agua sin perjuicio para los campos linderos.

Se instaló a su vez un sistema de claquetas que permitirá el escurrimiento del agua de los campos hacia el canal principal pero que, a su vez, impiden el ingreso de agua desbordada desde el canal hacia los campos.

Fuente: La Nueva.