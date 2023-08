Samay, almohadas terapéuticas con trigo sarraceno y lavanda

17 agosto, 2023

Las almohadas Samay están rellenas de cáscara de trigo sarraceno y son súper cómodas para tener un sueño placentero.

De visita en LU 24, Isabel Lagar, quien las confecciona, contó que “cuando se inició la pandemia tuve que cambiar mi actividad y en la búsqueda que tuve siempre del bienestar encontré las almohadas rellenas con cáscaras de trigo sarraceno”. En ese sentido, explicó que las mismas “tienen un efecto terapéutico porque son blandas, uno las puede acomodar de acuerdo a la necesidad”.

Hizo hincapié en que es un producto orgánico 100% porque a este cultivo no se le aplican pesticidas. Además, al no tener nutrientes ya que se utiliza la cascarilla, son hipoalergénicas, de textura muy suave y maleable, y conserva la temperatura normal de la cabeza evitando la traspiración.

Isabel las recomendó para personas que sufren dolores de espalda y cuello, ya que aseguró “les quita el malestar” al tiempo que destacó que “eliminan ronquidos y combaten jaquecas”. No se apelmazan, se adaptan a la forma de la cabeza, alineando y evitando la contractura de las cervicales y la columna.

Asimismo, acentuó que “son ideales para personas alérgicas a los ácaros o cualquier otro tipo de alergia” e indicó que no se lava, se higieniza sacándola al sol. Cuentan con flores de lavanda por lo que tiene un aroma muy relajante.

La medida estándar es de 70 x 45 cm. También, a pedido, hace de 60 x 40 y para camas doble plaza.

Por consultas, comunicar por WhatsApp al 1150204515 o Facebook e Instagram como “samay.bienestar”. Hace envío a todo el país.

