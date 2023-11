Samay bienestar ofrece un novedoso bronceador vegetal

21 noviembre, 2023

Isabel Lagar, es propietaria del emprendimiento “Samay Bienestar” y esta mañana, en visitas a LU 24 comentó sobre los productos que está ofreciendo para mejorar la salud personal y otros para un sueño placentero.

En tal sentido, comentó: “ofrecemos almohadas rellenas con cáscara de trigo sarraceno que no tienen nutrientes, y no concentran ácaros ni insectos. Como no tiene aroma, le ponemos flores de lavanda orgánica.” Y agregó: “es una almohada diferente, que no es rígida como las tradicionales y lo bueno es que uno lo acomoda a la necesidad de lo que uno necesita.”

Por otro lado, y respecto a otros productos, detalló: “ahora como viene el verano, tenemos un bronceador vegetal diferente a lo que estamos acostumbrados. No tiene proteína animal, que hoy se busca mucho.”

Y enfatizó: “el color que tiene, lo logro con una semilla Urucum y se pone en maceración con el aceite de jojoba, que es muy antioxidante y evita el envejecimiento prematuro de la piel. La semilla, hace que, aunque no nos pongamos al sol, activa lo que es la melanina de la piel, o sea me bronceo sin tomar sol. También le pusimos lo que es pantalla de protección solar 50°C. Tiene manteca de karité, aceite de pepitas de uva y aloe vera.”

