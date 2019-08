SAME en debate: qué piden los intendentes que no adhirieron

Con un funcionamiento que no revela mayores inconvenientes, aun cuando genera algún cruce polémico en el Concejo Deliberante, el servicio de emergencias SAME llegó a Tres Arroyos hace tiempo y la comuna forma parte de un número mayoritario de distritos bonaerenses, 108 en total, que han adoptado el sistema. Sin embargo, hay municipios que no aceptaron sumar a sus protocolos de atención de la emergencia el convite de la gobernadora María Eugenia Vidal, y la explicación más frecuente que dan es que “no lo necesitan”, porque cubren las necesidades con sus propios recursos.



Otros rechazan la obligatoriedad de plotear todas las ambulancias con la iconografía del SAME, como confesó un alcalde a la revista platense La Tecla. “Incluso, al comienzo nos apretaban con el Pacto Fiscal. Si no firmabas, no te deban el servicio”, se quejaron desde una comuna peronista, reconociendo que “por suerte se dieron cuenta de que esto iba a levantar polvareda y hoy no lo hacen”.

De los 135 distritos que componen la geografía provincial, 108 ya tienen el SAME en funcionamiento. En tanto 14 estaban aún en la lista de “complicados” del gobierno, aunque dos de ellos -La Matanza e Ituzaingó- mostraron su predisposición a rubricar el desembarco del sistema de emergencias. Los responsables sanitarios consideran que son 121 los que ya tienen “en el bolsillo”, estando varios en proceso final de implementación.

La mecánica requiere que, en principio, el Concejo Deliberante apruebe la llegada del servicio al municipio, aunque no es suficiente: en un segundo paso debe contar con la rúbrica del titular del Ejecutivo local. Una vez completados ambos requisitos se firma el convenio con Salud de la Provincia. Así ocurrió en Tres Arroyos.

Similitudes y diferencias

El camino que lleva a la puesta en marcha del servicio depara, en ocasiones, situaciones complejas, como la que se presenta en Carlos Casares. Allí, el jefe comunal, Walter Torchio, asegura que hace un año fue aprobada la ordenanza de adhesión y firmado el convenio, pero aún no han recibido la ambulancia prometida, ni el de-pósito. La negociación continúa. Desde el área de Salud bonaerense creen que, en algunos casos, la cerrazón tiene que ver con el color político del encargado del Ejecutivo municipal. Sin embargo, entre los que lo tienen figuran oficialistas, peronistas, kirchneristas y vecinalistas, estando ausentes distritos ultramacristas, como 9 de Julio, conducido por Mariano Barroso.

Los que no adhirieron

Entre los municipios que hasta ahora no han adherido al sistema están Navarro, San Antonio de Areco, Merlo, Tapalqué, Leandro N. Alem, Pehuajó, La Matanza, San Fernando, Monte Hermoso, Ituzaingó, Zárate, Partido de la Costa, Presidente Perón, Benito Juárez.

En este último distrito, el jefe comunal, Julio Marini, afirmó que “no lo vemos necesario, porque contamos con 12 ambulancias municipales, entre ellas, 3 de alta complejidad. Lo que nosotros necesitamos son más servicios para el hospital”.

“Nos falta respuesta ante traslados de emergencia, en casos en los que se requiere rápida respuesta, como politraumatismos, partos prematuros o accidentes cerebrovasculares. No se trata de un capricho ni de un problema de color político. Hace poco necesitábamos un avión sanitario y nos lo mandaron”, sostuvo Marini.

En Monte Hermoso, en tanto, consideran que “el servicio de emergencia médica municipal es nuestro principal eje de trabajo. Entendemos que el sistema de salud está colapsado en la región, por lo cual le pedimos a la Provincia que aporte recursos en el sistema de salud municipal, que eleve su nivel de complejidad. Tenemos un déficit de recursos médicos, que hace imposible sostener doble cobertura de hospital y servicio de emergencia médica. En vez de invertir en el servicio de emergencias, que ya está hecho, deberían invertir en mayor complejidad en nuestro hospital”, indicó una fuente del distrito que gobierna Marcos Fernández.

FUENTE: La Tecla