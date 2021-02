San Cayetano: abierta la inscripción a la Escuela de Policía

La Jefatura de Policía de Seguridad Comunal de San Cayetano comunica a la población en general que se encuentra abierta la inscripción para la convocatoria abierta a las Escuelas de Formación Policial de la Provincia de Buenos Aires. La misma se realiza de forma on line ingresando en: https://www.mseg.gba.gov.ar/ingreso.html

Los requisitos formales para la inscripción son:

• Ser argentino/a, nativo/a, naturalizado/a o por opción

• Tener entre 18 y 25 años de edad al momento de la incorporación (cumplidos al 1 de marzo de 2021).

• Poseer domicilio real en la Provincia de Bs. As.

• No registrar antecedentes penales en jurisdicción en la Provincia de Buenos Aires, ni en Nación.

• Haber finalizado, al momento de la inscripción, los estudios secundarios, en los términos de la Ley N° 13.688 o equivalente, conforme lo establezca la reglamentación (No adeudar materias).

• Contar con Título Analítico o Certificado de Título en trámite.

Cualquier duda al respecto pueden comunicarse al teléfono de contacto de esta Policía (470113) o pueden acercarse a la Estación de Policía Comunal de San Cayetano, sita en Avenida San Martín Nº459, donde se le informará los pasos a seguir para el ingreso 2021 a esta fuerza policial.

