San Cayetano: abren inscripción a diplomatura en Deporte y Cultura

27 febrero, 2026

El Municipio de San Cayetano informó sobre la oferta de alternativas educativas y destacó la apertura de la inscripción a la Diplomatura de Vinculación en Promoción del Deporte y la Cultura.

“Esta Diplomatura se realiza mediante el Plan Puentes (Programa de Integración Territorial Universitaria del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires) en articulación con la Universidad Nacional Arturo Jauretche (UNAJ) de Florencio Varela”, indicaron.

Requisitos e inscripción

La propuesta está destinada a mayores 18 años. El único requisito es haber terminado el secundario. Las cursadas serán presenciales, un día a la semana, y se desarrollarán en el centro universitario “Nido”. El inicio se dará en el mes de abril.

Inscripción en http://guarani.unaj.edu.ar o completando el siguiente formulario https://forms.gle/oBgTsUWAg5AieF6e7. Consultas a direducació[email protected].

¿De qué se trata la Diplomatura?

Brinda herramientas y espacios de análisis sobre la propia práctica con el fin de promover el desarrollo de propuestas culturales, deportivas y recreativas de aplicación socio-comunitaria en el territorio.

Perfil del egresado

Los egresados de la Diplomatura contarán con las herramientas teóricas y técnicas para diseñar, planificar y gestionar proyectos culturales, deportivos y socioeducativos en el marco de instituciones de la sociedad.

