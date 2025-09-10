San Cayetano: Acto oficial por el Día del Maestro

Organizado por la Escuela Primaria Nº 1 de San Cayetano, se llevó a cabo el Acto oficial por el Día del Maestro, instaurado en homenaje al propulsor de la Educación Pública, Domingo Faustino Sarmiento.

La ceremonia contó con la presencia del Intendente Interino, Alejo Christiansen junto a funcionarios del gabinete municipal, integrantes del Honorable Concejo Deliberante y del Consejo Escolar, la Inspectora Jefe Distrital, Graciela Lambrecht y comunidad educativa del distrito.

La Inspectora fue la responsable del discurso oficial, oportunidad en que destacó el encuentro “que nos reúne para homenajear a Domingo F. Sarmiento, figura clave para la promulgación de la ley 1420, base primordial del Sistema Educativo Nacional.

En su honor celebramos el Día del Maestro; su obra cobra mayor relevancia, crece en tiempos de complejidades signado además por lo inesperado, con acontecimientos que se producen a cada momento, nos asombran y sorprenden continuamente, como los problemas sociales, los avances de la tecnología, la inteligencia artificial, la contaminación ambiental que a su vez demandan respuestas de la educación.

Es este escenario, todos los maestros asumen la responsabilidad con vocación, trabajo y compromiso la inmensa tarea de enseñar. En ese enseñar se trata de elegir qué se cuenta y cómo se cuenta, sabiendo que el sentimiento y la emoción juegan un papel central para lograr simpatizar y empatizar para que nuestros alumnos aprendan.

Sabemos que queda mucho por resolver, tenemos grandes desafíos por delante, pero la escuela no tiene que renunciar a ser escuela y eso está garantizado con maestros que esperan todos los días a cada alumno en las aulas”, concluyó Graciela Lambrecht.

