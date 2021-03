San Cayetano: advierten sobre el aumento de casos de COVID-19

26 marzo, 2021

En horas del mediodía, el Intendente de San Cayetano Miguel Gargaglione encabezó una conferencia de prensa donde se abordó la situación epidemiológica a causa del Covid 19. Acompañaron al jefe comunal la Secretaria de Salud, Mónica Capellari, y la Directora de Hospital, Indira Romero.



“Estamos entrando en una situación compleja, como el mundo, estamos viendo más casos, es por ello que pedimos mayores cuidados, respetar el distanciamiento, usar el barbijo, alcohol en gel, y respetar los protocolos. En este caso les pedimos colaboración a los comerciantes para que respeten y hagan respetar las medidas de higiene y seguridad estipuladas para cada rubro”, expresó Gargaglione y agregó: “Hoy tenemos más actividades que el año pasado, si tenemos responsabilidad social y cuidados podemos mantenerlas, y aquellas que el gobierno provincial no autoriza, basándose en fundamentos vinculados a la salud pública, lo respetaremos”.

A su turno, Indira Romero dijo: “Vemos un aumento en relación a la semana pasada, pedimos que se sigan con los recaudos. Recibimos alrededor de 2000 vacunas (Sputnik V y AstraZenaca) y se viene vacunando a la gran mayoría de los inscriptos (2100 inscriptos y 1950 vacunados)”.

“Lo distinto esta vez es que la Argentina está rodeada de países que la están pasando mal; tomemos conciencia que el verdadero control pasa por uno mismo y debemos ser celosos de nuestra burbuja, la de mi casa, mi barrio y de la comunidad entera”, manifestó la secretaria de salud, y sostuvo que “a sugerencia del Intendente, y concordando absolutamente con su idea, la semana que viene haremos un nuevo testeo a todo el personal de salud para poner en temperatura cero sobre la situación, y luego haremos un rastreo epidemiológico en la ciudad; por supuesto que va a ser voluntario pero espero que la sensatez y el deseo personal de saber cuál es su situación de Covid sea casi más que espontáneo”.

“Ha ocurrido que grupos de docentes se han inscriptos pero no como docentes, entonces no están inscriptos como tales y por ende aún no se los llamó. Las vacunas están, por eso se los invitó nuevamente que se inscribieran como docentes para que la turnera les diera el turno para vacunarse ahora y no por grupo etario”, aseguró.

Por otro lado Indira Romero aclaró que “la población objetivo para vacunar que tiene el Ministerio para nuestra ciudad son 2600 personas, tenemos 2100 inscriptos por lo que nos quedaría una brecha que el Ministerio considera debe estar vacunada”.

“Hacemos hincapié en que la población se anote para vacunarse, la población objetivo es lo que el Ministerio estima, ojalá la superemos, por ahora estamos por debajo”, indicó el intendente y finalizó mencionando que “las restricciones que tenemos son las que fija la Provincia en cuanto a cada rubro y actividad, nosotros no imponemos otras. Sí lo que pedimos es que se respeten los protocolos en cada una de las actividades, por el bien de todos”.

