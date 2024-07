San Cayetano: Aguardan informe pericial del incendio que destruyó el Teatro

“Todavía estamos esperando el informe de Bomberos de Policía de Necochea”, afirmó a LU 24 el secretario de Obras Públicas de San Cayetano, Maximiliano Juárez, tras el devastador incendio que sufrió el Teatro Municipal.

“Estamos terminando lo que es la limpieza, queda remover el techo que quedó en pie”, explicó.

Asimismo, el funcionario indicó que la próxima semana se realizará el peritaje de la estructura (muro, loza y demás) para “tener certeza, cuando empecemos el nuevo proyecto, de qué es lo que se puede utilizar”.

“Si bien es una construcción antigua, son paredes de muy buen porte y, de lo que uno entiende, no se ve un deterioro muy grande, pero se deben hacer las pruebas y estudios”, recalcó.

“La idea es reconstruirlo en el mismo lugar”, aseguró al tiempo que confirmó que “el escenario no fue afectado”.

“Todavía no nos pusimos a pensar en el presupuesto. Es apresurado tirar números, obviamente son montos grandes”, finalizó.

