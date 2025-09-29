San Cayetano: Anuncian Jornada de Ciencias sociales en el Instituto 65

29 septiembre, 2025 0

Los días 1 y 2 de octubre, se realizará en el Instituto Superior de Formación Docente y Técnica Nº 65 de San Cayetano la segunda edición de las Jornadas de Didáctica de las Ciencias Sociales, bajo el título: “La Educación Ambiental Integral, Un enfoque de las Ciencias Sociales”.

El primer día, el encuentro se llevará a cabo en el Espacio Cultural de la ciudad de San Cayetano, a las 13:30 hs.

Se contará con destacados panelistas, que nos relatarán sobre exitosas experiencias en agroecología. Ya está confirmada la presencia del Ex Director Nacional de Agroecología, Eduardo Cerdá, del Ing. Agrónomo de la Chacra Experimental de Barrow/INTA, Martín Zamora, de Margarita Tourn, secretaria de producción de la ciudad de Tres Arroyos, de Cecilia Chipulina como representante de la producción en nuestra localidad y del profesor Julio Zalbaljauregui, para ayudarnos a pensar cómo llevar al aula las cuestiones ambientales.

En la segunda Jornada, el encuentro se llevará a cabo en la sede de nuestra institución sita en Sarmiento 648 de la ciudad de San Cayetano, el foco estará puesto en las prácticas educativas y en la aplicación de la Ley de Educación Ambiental Integral. Con la presentación de situaciones didácticas que consideran la perspectiva de la Educación Ambiental Integral, desde el Nivel Inicial en el distrito de Necochea y presentación de trabajos de investigación de estudiantes de los profesorado en Educación Inicial, profesorado en Educación primaria y profesorado de biología de nuestra ciudad.

Además de invitar a docentes de todos los niveles y modalidades, queremos compartir con toda la comunidad y con los productores agrícolas especialmente la primera jornada que se realizará en el Espacio Cultural. Para enseñar sobre el ambiente hay que conocerlo y reconocer sus actividades productivas sostenibles.

Volver