San Cayetano: apoyo municipal a la campaña anual de recolección de tapitas

28 agosto, 2025 0

En el marco del Día de la Solidaridad, celebrado el 26 de agosto, la Municipalidad de San Cayetano acompañó a un grupo de vecinos encabezado por Irma Poulsen, y a la Comunidad Educativa de la Escuela N°19 en la campaña anual de recolección de tapitas plásticas.

Se lograron juntar más de 280 kilos de tapitas, la mayor cantidad alcanzada hasta el momento, las cuales fueron trasladadas a la Municipalidad de Tres Arroyos para ser destinadas al Hospital Garrahan. Este gesto se reafirma como un verdadero modelo de compromiso comunitario y solidaridad.

En la oportunidad, el Director de Medio Ambiente, Juan Altamira mantuvo una reunión con el Secretario de Gestión Ambiental de Tres Arroyos, Gabriel Francia, con el objetivo de intercambiar experiencias y fortalecer la cooperación entre municipios en materia ambiental.

Esta iniciativa es una clara demostración que el trabajo conjunto y la solidaridad generan grandes resultados, beneficiando tanto al ambiente como a quienes más lo necesitan.

