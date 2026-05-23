San Cayetano: asamblea del programa “Decisión Niñez”

23 mayo, 2026 0

Con la presentación de cinco proyectos elaborados por jóvenes sancayetanenses de distintas instituciones educativas y sociales, se desarrolló la Asamblea del programa “Decisión Niñez”. La jornada contó con la presencia del Intendente Miguel Gargaglione, la Secretaria de Gobierno y Hacienda, Melisa Eriksen, y la Directora de Desarrollo Social Luciana Sampayo.

“Decisión Niñez” es un programa provincial dirigido a niños y adolescentes desde los 8 a los 17 años. Además de plantear problemáticas y realidades, los participantes proponen acciones socio-comunitarias para sumar en sus comunidades.

Los proyectos presentados fueron “Vías en acción” de la EP N° 19; “Puntos de hidratación saludable” del CEC N° 801; “Parque para las mascotas” de la ES N° 1; “La biblioteca contraataca” del IDFS, y “Skate Park: rodando sueños” del grupo Scout.

Los trabajos seleccionados por todos los niños y jóvenes que fueron parten de la asamblea, y accedieron a la siguiente instancia fueron: de la franja 8-12 años pasó “Vías en acción” de la EP19, en tanto que de la franja 13-17 años pasaron “Puntos de hidratación saludable” del CEC Nº 801 y “Skate park: rodando sueños” de Grupo Scout.

Los proyectos que queden seleccionados en la instancia zonal obtendrán financiamiento del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad a través del Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia.

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