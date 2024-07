San Cayetano: Atletismo aportó los primeros clasificados a la final de los Juegos Bonaerenses.

12 julio, 2024

Logrando la clasificación directa por haber ganado sus pruebas, ya tienen su pasaporte a la final los siguientes atletas sancayetanenses, en las siguientes pruebas.

Ariana Colonna – 80 llanos Sub 14 libre

Alejo Desiderio – 80 llanos Sub 14 libre

Emma Agel – 100 llanos Sub 18 libre

Quimey López – 1200 metros llanos Sub 14 Escolar

Paula Rizzi – Lanzamiento de la Jabalina Sub 16 libre

Simón Gómez – Lanzamiento de la Jabalina Sub 16 libre

Máximo Roteño – Lanzamiento de la bala Sub 14 Escolar

También, luego de las confirmaciones y ratificaciones pueden seguir sumándose más clasificados, ya que la delegación tuvo un gran rendimiento con atletas ocupando los primeros puestos en la mayoría de las pruebas de pista.

La delegación de San Cayetano, integrada por jóvenes integrantes de distintos establecimientos públicos y privados fueron acompañados por Mabel García, Antonella Susso, Florencia Caik, Guillermina Jorgensen, Dafne Mosquera y Mauro Cabrera.

El vóley femenino Sub 14, 16 y 18 disputaron la etapa regional en Chaves.

La Sub 18 perdió vs Dorrego 2-0 en cuartos de final.

La Sub 16 ganó 2/0 a Juárez y perdió la final frente a Chaves (0/2).

La Sub 14 libre perdió con Dorrego (1/2) en instancia de semifinal.

