San Cayetano: Avances en la construcción de la Escuela Técnica

21 mayo, 2026 0

Con un avance de obra del 15 %, concluyó la primera etapa de la construcción de la Escuela Técnica Nº 1 cuyo financiamiento proviene un 70% del gobierno provincial y el 30% restante del Municipio.

Tras el necesario movimiento y nivelación de suelo, se concretaron los cimientos del edificio, capa aisladora, contrapiso y 40% de mampostería.

Mediante una Licitación Privada se contrató la mano de obra para la segunda etapa. La misma será responsabilidad del constructor Maglione Sergio Luis Trento, quien cotizó $ 118.608.200. Las tareas comprenderán el resto de la mampostería, techo, revoque interior y exterior, carpeta, revestimientos y veredas.

Simultáneamente se adquirieron materiales para la cubierta de chapa con estructura metálica.

En ese sentido, la Licitación Privada Nº 17/2026 fue adjudicada a los oferentes “Effimat S.R.L” por $ 44.200.100; “Stéfano, Horacio Alberto” por $ 3.123.400, y “Tellechea Juan Carlos” por $ 14.616.939,50. También se adjudicaron, mediante Concurso de Precios Nº 11/2026, los pisos mosaicos y zócalos a la firma “Stéfano, Horacio Alberto” quien cotizó $ 25.049.739,99. Se avanza en los trámites administrativos para la adquisición de las aberturas, la obra tiene un costo aproximado de $ 780.000.000.

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