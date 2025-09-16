San Cayetano avanza con una nueva obra de pavimentación

Se encuentra en ejecución la repavimentación de la calle 12 de Octubre, entre Sarmiento y Ugarte, donde se retiró por completo el asfalto anterior —que se encontraba en muy mal estado— para dar paso a la construcción de una cuadra totalmente nueva.

Esta intervención se realiza con financiamiento íntegramente municipal, reflejando el compromiso de la gestión con la mejora constante de la infraestructura urbana.

Con estas obras seguimos fortaleciendo la circulación vial, optimizando la seguridad y elevando la calidad de vida de todos nuestros vecinos.

