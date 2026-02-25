San Cayetano: avanza la construcción de un puente sobre el arroyo Cristiano Chico

25 febrero, 2026 0

El Municipio de San Cayetano avanza con la construcción del nuevo puente sobre el arroyo Cristiano Chico (ubicado en el camino que une La Botica y Las Brusquillas).

Tras el desvío provisorio del curso del arroyo para poder ejecutar los trabajos en óptimas condiciones, personal contratado procedió a excavar bajo el nivel de agua para permitir el emplazamiento. Además, se comenzaron a ejecutar las bases de hormigón armado y se colocaron las estructuras metálicas correspondientes a los muros y alas del futuro puente.

La obra, financiada en su totalidad con fondos del Municipio, fue diseñada, según indicaron “para garantizar un correcto escurrimiento del arroyo y asegurar la transitabilidad en épocas de crecidas. Esta es una obra necesaria por los serios problemas estructurales del puente original”.

Volver