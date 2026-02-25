San Cayetano: avanza la construcción de un puente sobre el arroyo Cristiano Chico
El Municipio de San Cayetano avanza con la construcción del nuevo puente sobre el arroyo Cristiano Chico (ubicado en el camino que une La Botica y Las Brusquillas).
Tras el desvío provisorio del curso del arroyo para poder ejecutar los trabajos en óptimas condiciones, personal contratado procedió a excavar bajo el nivel de agua para permitir el emplazamiento. Además, se comenzaron a ejecutar las bases de hormigón armado y se colocaron las estructuras metálicas correspondientes a los muros y alas del futuro puente.
La obra, financiada en su totalidad con fondos del Municipio, fue diseñada, según indicaron “para garantizar un correcto escurrimiento del arroyo y asegurar la transitabilidad en épocas de crecidas. Esta es una obra necesaria por los serios problemas estructurales del puente original”.