San Cayetano: Bronce en los Bonaerenses de la mano del atletismo

6 noviembre, 2021

En la primera jornada de competencia de los Juegos Bonaerenses 2021, la delegación local consiguió su primera medalla. Se trata de la atleta Paula Rizzi (sub 14) quien con un lanzamiento de 22,35 mts se quedó con el tercer escalón del podio en Disco.



En la pista de atletismo también tuvieron acción Gerónimo Aguillón en 80 metros llanos quien luego de culminar 3° en su serie logró un meritorio 4° puesto en la final.

En Salto en largo Agostina Sotelo finalizó 5° con una marca de 4,15 mts. En 150 mts llanos Allegra Baca fue 5° en la serie y 11° en la general.

En Lanzamiento de jabalina, Francisca Reda Aguirre terminó 12° con 13,16 mts, en tanto que en la misma disciplina Francisco Porfilio fue 12° con un lanzamiento de 21,11 mts.

Por su parte, el Futsal sub 16 cayó 6-0 frente a Ezeiza, en tango que en Básquet 3×3 sub 14 fue derrota 13-3 vs General Lamadrid.

