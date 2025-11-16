(video) San Cayetano: Candela Álvarez es la nueva “Flor del Pago”

16 noviembre, 2025 121

En el marco de la 52ª Fiesta de Baguales y Milongas, este sábado por la noche el Fortín Gaucho de San Cayetano coronó a su nueva soberana “La Flor del Pago” Candela Álvarez que fue elegida entre 17 postulantes, convirtiéndose en la representante de la institución tradicionalista.

Primera Princesa fue Martina Ciancaglini y Ángeles Acosta fue elegida Segunda Princesa.

A su vez, Pilar Montecara recibió la banda de Miss Simpatía, reconocimiento otorgado por el jurado.

foto y video: Caynet

Volver