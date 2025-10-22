San Cayetano: Carla Sielas capacitó sobre la herramienta digital CANVA

22 octubre, 2025 0

Continuando con las capacitaciones hacia el sector emprendedor y comercial, ayer se desarrolló un nuevo encuentro de la mano de la Community Manager Carla Sielas.

Con el objetivo de avanzar con las herramientas de marketing digital mediante la plataforma CANVA, en la oportunidad se retomaron conceptos de “paquete de marca” que se habían visto en los encuentros anteriores, deteniéndose en trazar estrategias para el diseño de plantillas y técnicas de diseño.

A lo largo del año, la Dirección de Producción ha desarrollado encuentros con diferentes profesionales que ayudan a potenciar los proyectos productivos. Por consultas, dudas, o necesidad de revisión de un plan a futuro pueden acercarse a la Oficina o comunicarse al WhatsApp 2983 491195.

