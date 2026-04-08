San Cayetano: taller de Ancestría genética y memorias familiares

8 abril, 2026 7

Con el auspicio de la Dirección de Cultura de San Cayetano, el próximo viernes 10 a las 18:00 en el Espacio Cultural, se llevará a cabo la charla-taller “Ancestría genética y memorias familiares: construyendo imaginarios identitarios más diversos”.

El grupo interdisciplinario de investigación “Ancestrías y memorias” presentará el proyecto de investigación que indaga en los orígenes de las comunidades del sudeste bonaerense a través de memorias familiares y datos genéticos.

En la charla se compartirán avances y resultados obtenidos en el marco de ese proyecto. Se explicará cómo los estudios de ADN contribuyen a reconstruir la historia de las migraciones de las poblaciones humanas a lo largo del tiempo. A su vez se hará énfasis en otros procesos de construcción de memorias desde el trabajo en sitios arqueológicos, como el caso del sitio El Guanaco (en Cristiano Muerto, partido de San Cayetano), y la recuperación de memorias familiares desde los recuerdos, relatos, fotografías y otros documentos.

Además, se abrirá un espacio para que quienes así lo deseen puedan aportar información a través de una encuesta genealógica y/o una muestra de saliva para los análisis de ADN. Con ello se buscará seguir construyendo y enriqueciendo la memoria colectiva acerca de nuestros orígenes y reflexionar sobre nuestras identidades en el sudeste de la región Pampeana.

El grupo está dirigido por la antropóloga e investigadora del CONICET, Dra. Josefina Motti (Laboratorio de Ecología Evolutiva Humana, UNICEN, Quequén); lo integran también la antropóloga Lic. Victoria Fernández (Laboratorio de Ecología Evolutiva Humana, UNICEN, Quequén), la geógrafa Mg. Inés Rosso (Secretaria de Extensión de FCH, UNICEN) y las arqueólogas Dra. Selene Arislur (CONICET, IGEHCS-UNICEN, Área de Arqueología y Antropología de Necochea) y Dra. Valeria Elichiry (Área de Arqueología y Antropología de Necochea), que residen en las ciudades de Necochea y Tandil.

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