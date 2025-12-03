San Cayetano: Charla Informativa sobre el Sistema Nacional de Identificación Electrónica de Animales

Este jueves 4 de diciembre a las 20:30 hs., el médico veterinario Ariel Hendriksen brindará una charla abierta en el predio de la Sociedad Rural (Rivadavia 246).

Se abordarán los puntos claves de las Resoluciones SENASA 530/2025 y 841/2025, su implementación y los beneficios del sistema de identificación electrónica.

Con la organización en conjunto de la Sociedad Rural, el Municipio de San Cayetano y SENASA, la entrada será libre y gratuita, y se invita a productores, profesionales y público interesado a participar.

