San Cayetano: charla sobre ganadería pastoril eficiente

20 octubre, 2025 0

El próximo miércoles a las 19:00, el Espacio Cultural de San Cayetano será sede de una interesante charla sobre ganadería pastoril eficiente, a cargo del productor y propietario de Cabaña los Pinos, Néstor H. Scioli.

Con más de 45 años de experiencia en el sector, Scioli compartirá su trayectoria y los resultados de su trabajo en mejoramiento genético, adaptabilidad y eficiencia productiva en rodeos de cría. Desde su establecimiento en Balcarce, ha desarrollado prácticas que buscan potenciar la productividad ganadera sobre pastos naturales, priorizando la sustentabilidad y la estabilidad de los rodeos.

La propuesta invita a productores y público en general a participar de un encuentro dinámico y participativo, donde Scioli fomentará el intercambio de experiencias y reflexiones entre los asistentes, con una mirada práctica y fundamentada en años de mediciones y resultados concretos.

“No se trata de un monólogo, sino de compartir experiencias cara a cara con los productores”, destaca.

Una oportunidad para aprender, debatir y repensar estrategias productivas desde la experiencia de uno de los referentes de la ganadería pastoril argentina.

Volver