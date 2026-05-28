San Cayetano: Charla sobre Inteligencia Artificial y ChatGPT

28 mayo, 2026 0

En San Cayetano se llevó a cabo una charla sobre Inteligencia Artificial en el Espacio Cultural, organizada por la Dirección de Producción y dictada por Carla Sielas bajo la temática «ChatGPT para la vida real», orientada al público general.

El encuentro comenzó con las palabras de bienvenida de Cecilia Chipulina (Directora de Producción) y Melisa Eriksen (Secretaria de Gobierno y Hacienda), quien destacó el valor de continuar impulsando estas capacitaciones para el sector emprendedor, haciendo hincapié en la relevancia de adoptar la IA como una herramienta cotidiana y necesaria para optimizar tareas sin tecnicismos.

A lo largo de la jornada, se abordaron módulos prácticos centrados en los primeros pasos con la plataforma, la formulación efectiva de instrucciones (prompts), y su aplicación directa en la organización diaria y el desarrollo de contenidos para negocios.

Como cierre inspirador, el curso reforzó la premisa de que la inteligencia artificial no llega para reemplazar el factor humano, sino para transformarse en una aliada estratégica capaz de mejorar la dinámica de trabajo, acelerar los procesos de aprendizaje y potenciar la creatividad de la comunidad.

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