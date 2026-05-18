Comenzarán los trabajos de reparación en la Ruta 228 en el Km 53 de Energía

18 mayo, 2026 68

Personal de Vialidad Nacional confirmó este lunes por la tarde que comenzarán los trabajos tendientes a restablecer el tránsito sobre Ruta Nacional 228, en el kilómetro 53 de Energía.

Tras evaluar las opciones posibles de reparación, por una cuestión operativa el organismo nacional optó por realizar un bypass por el sector de la alcantarilla dañada por el agua. Para ello, y tal como estaba previsto, el Municipio de San Cayetano puso a disposición material para dicho desvío, y maquinarias en caso de ser necesario.

Se estima que, de no surgir ningún imprevisto, para el fin de semana se podría rehabilitar el paso de vehículos livianos por el lugar.

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