San Cayetano: Concesiones en el Balneario

3 octubre, 2025 0

Mediante concursos de ofertas, la Municipalidad de San Cayetano concesiona distintos inmuebles para el desarrollo de actividades comerciales en el Balneario local.

Los mismos comprenden la concesión (por una temporada) de los locales 4 y 6 destinados al rubro carnicería (se entregan totalmente equipados).

También se ofrecen para concesionar (por 3 temporadas) los locales 1 y 3 del “Centro Comercial” del Balneario San Cayetano, destinados a artesanías, indumentaria, ferretería, heladería, cafetería, kiosco, rotisería, panadería, pizzería, cervecería.

Por último, se concesiona (por dos temporadas) el espacio público para la instalación de Foodtruck en el estacionamiento principal de la costa sancayetanense.

a apertura de propuestas se realizará el miércoles 15 de octubre a las 11:00 horas, recibiéndose las ofertas hasta minutos antes de la misma.

Por consultas y adquisición – retiro de Pliegos acercarse a la Oficina de Compras.

