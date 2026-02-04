San Cayetano: concurso público para incorporar enfermeros

4 febrero, 2026

La Municipalidad de San Cayetano llamó a un Concurso Público Abierto para cubrir vacantes en la Secretaría de Salud, específicamente a personal de enfermería.

El trabajo comprende ocho horas de labor en horarios rotativos, en distintos sectores del Hospital Municipal (guardia e internación), CAPS y residencias de adultos mayores.

La inscripción se realizará desde el viernes 20 de febrero hasta el jueves 5 de marzo de 2026, inclusive. Los Curriculum vitae deberán ser ingresados por Mesa de Entradas de la Municipalidad local y dirigidos a la Secretaria de Salud, en sobre cerrado.

Posterior al cierre, cada inscripto deberá rendir examen teórico/práctico, el cual será evaluado por un jurado conformado por la Secretaria de Salud, Daniela Skaarup; la Jefe de Enfermeras del Hospital Municipal, Lorena Gallego y la Secretaria de Gobierno y Hacienda, Melisa Eriksen.

Requisitos

Poseer título certificado de Enfermero/a y matrícula habilitante.

Ser argentino nativo, por opción o naturalizado. Podrán admitirse extranjeros que acrediten en forma fehaciente 2 años de residencia en el país, anteriores a la designación.

Tener 18 años como mínimo y 50 años como máximo.

Aprobar el examen de salud psicofísico preocupacional, de carácter obligatorio.

Para mayor información o evacuar dudas enviar mail a [email protected].

