San Cayetano continúa sin casos de COVID-19

21 agosto, 2020 Leido: 61

Hoy viernes no se han realizado hisopados, informó la Secretaría de Salud de San Cayetano, por lo que no hay casos activos de COVID 19, ni en observación en el Distrito.



“Recordemos que es obligatorio el uso de tapabocas, respetemos el distanciamiento entre personas, realicemos un asiduo lavado de manos, no compartamos mate y evitemos reuniones en espacios públicos”, se indicó.

