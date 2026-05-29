San Cayetano: Deportes presente en la reunión regional por los Juegos Bonaerenses

29 mayo, 2026 0

El Director de Deportes de San Cayetano, Rodrigo Arana asistió a la reunión regional de los Juegos Bonaerenses llevada a cabo en Laprida, oportunidad en que evaluaron las inscripciones de cada distrito, al tiempo que se definieron las fechas para las distintas etapas a disputarse.

Los representantes de los Municipios de Coronel Pringles, Coronel Dorrego, Benito Juárez, Gonzales Chaves, Tres Arroyos, Laprida y San Cayetano acordaron que durante los meses de junio y julio se desarrolle la etapa local, y desde el 4 de agosto al 30 de septiembre la regional.

Aún resta que la Subsecretaría de Deportes provincial defina la fecha de la instancia interregional. Se prevé que la final en Mar del Plata sea en la última semana de octubre.

Para la presente edición de los Juegos Bonaerenses, San Cayetano registró alrededor de 420 juveniles y adultos, sumadas las disciplinas deportivas y culturales.

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