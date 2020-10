San Cayetano: desde el camping de Luz y Fuerza buscarán poder trabajar

20 octubre, 2020 Leido: 11

El propietario del camping “Villa Angosta” del Sindicato de Luz y Fuerza en San Cayetano, Sergio Legarreta, lamentó que “se entrevera un poco lo que es la política con la salud” respecto a la decisión provincial de que no puedan abrir durante la temporada. En este sentido, se mostró proclive a “tratar de presentar los protocolos e ideas correspondientes para ver si podemos aportar algo y que se revea la situación de acá a una semana o dos porque no hay mucho tiempo para poner en marcha todo”.

En diálogo con LU 24, tras explicar que invirtió durante dos años para hacer un cuerpo de baños nuevo, señaló que “tuve una comunicación con el director de Turismo de San Cayetano, Matías Pecker. Entiendo el tema de la pandemia pero digo que directamente habría que haber consensuado con todos los sindicatos que tienen campings y usar un poco el sentido común, buscar la forma de hacer un protocolo como para que haya una cabina sanitizante, una buena desinfección, personal exclusivamente para baños, hay mil maneras de buscarle la vuelta”.

“En el caso nuestro, en Balneario San Cayetano el 70 por ciento del público es gente del camping. Es una noticia que te deja medio desorientado”, advirtió.

Junto a su familia trabaja en este emprendimiento desde hace cuatro temporadas y tiene la concesión por cinco años más.

“Una de las ideas que surgió es hacer duchas y baños para cada trailer y casilla como para ir haciendo un complejo de campers pero no sé si después darían los números para mantener eso”, admitió.

En el camping que administra, “en ámbitos normales hay capacidad para 240 personas. Los fines de semana se trabaja prácticamente al límite. Por ahí se podría trabajar al 50 por ciento de la capacidad máxima”, estimó.

“Nosotros somos un camping chico pero en Monte Hermoso o Necochea tienen como cien empleados y qué hace toda esa gente”, se preguntó Legarreta.

Dijo que empezará a comunicarse con otros campings para “consensuar y ver qué hacer para que la gente pueda disfrutar” en el verano.

Asimismo reflexionó que “se podría ampliar el protocolo de cómo se aplicaría la parte sanitaria en las escuelas pero hoy hay mucha incertidumbre. Lamentablemente se entrevera un poco lo que es la política con la salud”.

En cuanto a las acciones a tomar, mencionó “tratar de presentar los protocolos e ideas correspondientes para ver si podemos aportar algo y que se revea la situación está de acá a una semana o dos, porque no hay mucho tiempo para poner en marcha todo”.

“Creo que esta pandemia nos superó a todos. Leía en internet que no se van a exigir los hisopados porque uno se puede contagiar en las estaciones de servicio. Entonces si el virus se va a trasladar de una manera u otra, a veces los párrafos de los textos que anuncian son un poco contradictorios”, cuestionó.

“San Cayetano tendrá una capacidad hotelera para 200 personas. La rotación de público perjudicaría totalmente a la villa balnearia y al partido porque en ámbitos normales el balneario tiene circulación de 7 o 8 mil personas por fin de semana, supongamos que se trabaje al 50 por ciento son 3.500, pero de todas maneras es mucho más que si se habilita solo la parte hotelera y de cabaña. Es bastante compleja la situación que vivimos”, finalizó.

