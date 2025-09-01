San Cayetano: destacada actuación de la atleta Paula Rizzi en Mar del Plata

1 septiembre, 2025

Paula Rizzi, atleta de la Escuela Municipal de San Cayetano, que compite en lanzamiento de disco, cumplió una destacada actuación en el Campeonato Provincial U20 que se disputó este fin de semana en Mar del Plata.



Con el implemento de 1 kg., Rizzi realizó un lanzamiento de 27,77 mts, lo que le permitió posicionarse en el cuarto lugar en la clasificación general.

En la final concretó seis intentos, evidenciando mejoras técnicas en cada uno de ellos.

La joven que aún es U18, estuvo acompañada por el profesor Mauro Cabrera que se desempeña en el área de Deportes de la comuna junto a Guillermina Jorgensen y Gisele Colonna.

