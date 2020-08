San Cayetano: Dieron precisiones sobre el secuestro de pescado de Claromecó

El área de Bromatología del municipio de San Cayetano, en forma conjunta con el Comando de Patrulla Rural de ese distrito dieron mayores precisiones acerca del operativo control de pesca realizado el pasado 25 de agosto, en el cual se interceptó un camión, dominio NQO518, de la empresa Ricamar de la ciudad de Mar del Plata con mercadería proveniente de Claromecó.



Según se indica, el transporte fue infraccionado por falta de la siguiente documentación:

Guía de tránsito (Art.31 del Decreto 3237 /95, Art. 31 de la Ley Provincial de Pesca 11477).

Falta de habilitación de transporte (cap. III, Decreto reglamentario 3237/95 inc. 3.2 de la Provincia de Bs. As.)

Falta de certificación anual (Dec. Reg. 3237/95 inc. 3.2.1 de la Provincia de Bs As., incumpliendo disposición 63/15 de la Dirección Provincial de Pesca), y por no cumplir con las condiciones de salubridad necesarias, y el inadecuado mantenimiento de las condiciones de refrigeración de la mercadería en cuestión.

Por lo expuesto anteriormente y el peligro existente al ser el pescado entero, de muy rápida alteración y contaminación, se procedió a la desnaturalización del mismo en un sector de la Planta de Tratamiento de Residuos sancayetanense.

Todos los procedimientos anteriormente descriptos fueron realizados ante la presencia de testigos y las actas que se labraron fueron leídas y firmadas, tanto por testigos, agentes intervinientes y el conductor del camión, sin ser observadas ni objetadas en los puntos de infracción allí descriptos.

Posteriormente los involucrados en el hecho pretendieron anexar actas, donde constaba la forma de carga de la mercadería, actas que debía poseer el conductor.

Cabe aclarar también, que los vídeos que circulan en las redes sociales, son posteriores al procedimiento en el que el vehículo en cuestión se vio involucrado.

