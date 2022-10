San Cayetano: Educación Vial en la Escuela n° 2

14 octubre, 2022

El Coordinador de Seguridad de San Cayetano, Guillermo Devincenti visitó la Escuela Primaria N° 2 para conversar con los alumnos de 1° ciclo (1º – 2º y 3º año) sobre Educación Vial.

En la oportunidad, los alumnos contaron y mostraron los trabajos realizados con el profesor de artística y que presentarán en el concurso vial “Circulemos seguro”, organizado por áreas municipales y el HCD.

Durante la charla fueron surgiendo temas y situaciones que sirvieron para interactuar y explicar a los niños las normas y cuidados básicos en cuanto a la educación vial: ¿en qué asiento deben sentarse los niños?, ¿por dónde se debe cruzar la calle?, ¿las bicicletas pueden circular por la vereda?, ¿pueden los menores de edad manejar motos o cuatriciclos?, y muchas más.

También conversaron sobre prácticas de los mayores, por ejemplo, uso del celular (para hablar o enviar mensajes), tomar mate, estacionar en lugares donde no corresponde, no colocarse el cinturón de seguridad y otros, explicando en cada tema el peligro de no respetar las conductas apropiadas.

“Celebramos el compromiso de las instituciones educativas del Distrito en materia de educación vial, trabajando mancomunadamente con las áreas municipales involucradas en la temática”, afirman desde la comuna sancayetanense.

