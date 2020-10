San Cayetano: el desafío de abrir una panadería en plena pandemia

21 octubre, 2020 Leido: 51

La panadería “La Porteña” de San Cayetano abrió sus puertas en medio de la pandemia y en una fecha muy especial: 7 de agosto.

La propietaria del comercio ubicado en la esquina de Mitre e Independencia, Ayelén De Leo, dijo a LU 24 que “inaugurar en pandemia es raro pero por suerte la gente respondió bien, se ve que la mercadería les gusta, hay trabajo”. No obstante, aclaró que “con esto de volver a fase 3 se nota la diferencia, la gente está muy asustada en muchos casos. Ha bajado muchísimo el movimiento”.

“Abrimos todos los días y a veces hacemos delivery para las personas que están aisladas, sobre todo los fines de semana”, contó al tiempo que señaló que al local se ingresa de a una persona por vez.

Ayelén también es dueña de un pelotero que tuvo que cerrarlo en marzo. “Estamos resistiendo, si bien lo mantenemos no sabemos cuándo podremos abrirlo”, explicó.

“Trato de no tener miedo cuando hago el reparto de la panadería para que, como dicen, no se me bajen las defensas. Le ponemos lo mejor”, concluyó.

Volver