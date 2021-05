San Cayetano: el intendente Gargaglione se reunió con vecinos del Barrio Moreno

El sábado, el Intendente de San Cayetano, Miguel Gargaglione, y parte del equipo de gobierno se reunieron, al aire libre, con vecinos del Barrio Mariano Moreno. El propósito del mismo era escuchar las inquietudes y tratar de brindar soluciones a los inconvenientes que pudieran tener los habitantes de este complejo habitacional.



En primera instancia, el Intendente explicó los problemas que se han suscitado en la Planta Depuradora de Líquidos Cloacales, la cual se ubica lindante al Barrio, y la situación actual de la misma. En ese sentido informó que se está gestionando la remodelación y ampliación de la Planta, habiendo un proyecto y presupuesto aproximado para su concreción.

Respecto a la pavimentación de las calles laterales (Jacobo Fidersek entre Italia y Moreno) anunció que, si bien no puede realizarse en su totalidad hasta tanto no se solucione un problema de niveles en la obra de provisión de desagües cloacales al Sector Industrial, se estudia concretar una mano. Del mismo modo, la pavimentación del estacionamiento ubicado sobre esa calle también es materia de estudio.

Consultados sobre ciertas conductas de tránsito indebidas dentro del complejo, se acordó colocar cartelería y brindar apoyo con los inspectores de tránsito. Cabe recordar que al ser un complejo de propiedad horizontal con reglamento interno, hay cuestiones en que el municipio no tiene injerencia.

Sumar puntos limpios, colocar cámaras de seguridad, cambiar las luminarias existentes por tecnología LED, fueron algunos de los demás temas tratados.

