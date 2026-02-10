San Cayetano: el Municipio compró materiales para construir su Escuela Técnica

10 febrero, 2026 0

El Municipio de San Cayetano compró materiales para la construcción de la primera etapa de la Escuela Técnica Nº 1, por un total de 23 millones de pesos.

La obra tiene un costo aproximado de 780 millones de pesos, y será financiada con fondos provenientes del gobierno provincial (70%) y del Municipio (30%).

La compra realizada este martes incluyó barras de hierro, ladrillos, pintura asfáltica e hidrófugo y se costeó con el Fondo Educativo.

Con la apertura de cimientos en marcha, la primera etapa de la obra además incluye ejecución de estructuras de hormigón, mampostería de elevación, aislaciones, contrapisos y pilar de acometida eléctrica.

