San Cayetano: Emotivo homenaje al fallecido efectivo policial Mayor Roberto “Vasco” Sarasola

15 junio, 2021 Leido: 127

La Municipalidad de San Cayetano en conjunto con la policía local realizaron en un emotivo acto, durante la fría mañana de este martes, donde se impuso el nombre de “Mayor Roberto “Vasco” Sarasola” a la guardia de prevención del Comando de Prevención Rural.



Ante la presencia de Valeria Tisera, esposa del efectivo policial recientemente fallecido a causa del Covid, hijos, amigos y personal del Destacamento; el Intendente Miguel Gargaglione junto al Superintendente de Seguridad Rural, Comisario General Ramón Ignacio Rosales, rindieron un merecido homenaje al “Vasco”, en honor a su desempeño y compromiso con la sociedad.

Fue el Intendente, Miguel Gargaglione, quien primeramente destacó el accionar del Mayor Sarasola “un hombre que cumplió con su deber, un hombre de bien, y que más allá de su vocación de servicio tuvo una importante participación en la sociedad, en instituciones”.

Sintetizando lo que significó para la fuerza policial, Gargaglione contó que “cuando llegaba un jefe nuevo a la Patrulla Rural, nuestra referencia era decirle -tenés que hablar con el vasco Sarasola para conocer el Distrito y sus productores-. Nos queda la imagen del buen tipo, buen servidor, sin dudas marcó una época en el trabajo del CPR y eso lo tenemos muy presente”.

A su turno, el Superintendente de Seguridad Rural, Comisario General Ramón Ignacio Rosales felicitó por la iniciativa del reconocimiento a la Subcomisario Catalina Loza, Jefe del CPR local. Seguidamente, hablándole a Valeria Tisera le dijo que debía sentirse “orgullosa, estos homenajes no pasan todos los días. Al vasco no lo conocí, pero me bastó con los comentarios de sus compañeros, de sus jefes que pasaron por aquí para saber de su persona; la policía está orgullosa de su marido… deseo que el vasco quede como ejemplo para el resto del personal”, enfatizó.

Luego del respetuoso minuto de silencio, se procedió a realizar el descubrimiento de la placa que impone el nombre de Roberto “vasco” Sarasola a la sala de guardia del CPR, el cual estuvo a cargo de Valera Tisera; del Intendente Gargaglione, el Superintendente Rosales y el Director Operativo Zona Sur, Comisario Mayor Pablo Fortunato.

Volver