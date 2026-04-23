San Cayetano en el Consejo Local Asesor de la CHEI Barrow

23 abril, 2026 26

La Chacra Experimental Integrada Barrow fue sede de un nuevo encuentro del Consejo Local Asesor, integrado por distintos actores del sector productivo y por los directores de Producción de los municipios de Tres Arroyos, Gonzales Chaves, Coronel Dorrego y San Cayetano.

En esta oportunidad, el Ing. Agr. Nahuel Rodríguez, perteneciente a INTA Barrow y responsable del programa de mejoramiento de avena, presentó el trabajo desarrollado durante los últimos 12 años, así como la nueva variedad denominada “Lola”, que se destaca por su resistencia a la roya, su mayor calidad y mejor rendimiento, entre otros atributos.

La directora de Producción local Cecilia Chipulina destacó la importancia de contar con estos paquetes tecnológicos y con la vinculación técnica disponible para nuestro distrito, dado que constituyen herramientas fundamentales para fortalecer y mejorar la producción de este cultivo.

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