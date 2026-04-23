San Cayetano en el Consejo Local Asesor

23 abril, 2026 0

La Chacra Experimental Integrada Barrow fue sede de un nuevo encuentro del Consejo Local Asesor, integrado por distintos actores del sector productivo y por los directores de Producción de los municipios de Tres Arroyos, Gonzales Chaves, Coronel Dorrego y San Cayetano.

En esta oportunidad, el Ing. Agr. Nahuel Rodríguez, perteneciente a INTA Barrow y responsable del programa de mejoramiento de avena, presentó el trabajo desarrollado durante los últimos 12 años, así como la nueva variedad denominada “Lola”, que se destaca por su resistencia a la roya, su mayor calidad y mejor rendimiento, entre otros atributos.

La directora de Producción local Cecilia Chipulina destacó la importancia de contar con estos paquetes tecnológicos y con la vinculación técnica disponible para nuestro distrito, dado que constituyen herramientas fundamentales para fortalecer y mejorar la producción de este cultivo.

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