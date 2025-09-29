San Cayetano: Enriquecedora charla sobre odontología deportiva

Con el objetivo de promover la conciencia sobre la importancia de la salud bucal en los deportistas, prevenir lesiones dentales y fortalecer conocimientos, el viernes último se desarrolló una jornada de Odontología Deportiva a cargo de las profesionales Estefanía Chioli y Betina Kain.

El Director Adjunto del Hospital, Edgardo Macaluso destacó la importancia de jornadas como ésta para fortalecer la salud y resaltar la relevancia de la odontología deportiva en la prevención de lesiones.

Dando inicio a la charla, Estefanía y Betina explicaron que “la odontología deportiva se encarga de la prevención del tratamiento de las patologías bucodentales que afectan el rendimiento deportivo. Cuando hablamos de deporte, no podemos pensar solamente en protectores bucales y traumatismos; tenemos que ir un poquito más allá y entender que la salud oral puede influir en el rendimiento deportivo”.

Se abordaron temas tales como prevención de lesiones orofaciales en el deporte; importancia del diagnóstico y tratamiento temprano; uso de protectores bucales como herramienta de protección y mejora del rendimiento; protocolos de actuación frente a traumatismos dentales.

Además, las odontólogas que atienden en el Hospital Municipal brindaron estadísticas, compartieron experiencias y respondieron inquietudes de los asistentes.

