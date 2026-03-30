San Cayetano: entregan árboles a productores ganaderos

30 marzo, 2026 0

El Municipio de San Cayetano entregará álamos y sauces destinados a realizar cortinas forestales de resguardo de ganadería, en lo que califican como un avance “con las políticas ambientales, y con el objetivo de promover la sostenibilidad ambiental y la protección de los ecosistemas”.

Para retirar dichos árboles, producidos en el vivero municipal, los interesados previamente deben comunicarse con responsables de la Dirección de Medioambiente, enviando mensaje de whatsapp al 2983 640138 detallando nombre del propietario, del establecimiento agropecuario y cantidad solicitada, a efectos de coordinar la entrega.

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