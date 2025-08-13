San Cayetano: Entregaron los certificados de “Más allá del código”

13 agosto, 2025 0

Producto de la dedicación y el esfuerzo durante la primera mitad del año, 20 jóvenes de nuestra ciudad recibieron el certificado del curso MAC, “Más allá del código”; una propuesta educativa municipal donde los alumnos se capacitaron en temas vinculados a la informática, la inteligencia artificial y la programación.

MAC fue resultado de un convenio establecido entre el Municipio y el Cluster Tecnológico de Tandil. Las clases fueron coordinadas por Agustina Ortolachipi y Juan Pedro Aguillón, quienes en 2024 realizaron la carrera de Desarrollador WEB, otra oferta educativa municipal.

Dejando el saludo del Intendente Miguel Gargaglione, quien no pudo asistir por cuestiones particulares, la Directora de Educación, Alejandra Santos reafirmó el objetivo de la política educativa municipal: “abrir oportunidades para nuestros jóvenes, para que puedan desarrollar sus talentos y proyectar su futuro”.

“Sabemos que el conocimiento es una herramienta poderosa. Por eso, como gestión municipal, queremos seguir generando estos espacios donde los chicos puedan aprender, descubrir vocaciones y animarse a soñar en grande. Estoy segura que lo aprendido en MAC será una puerta que se abre a nuevos caminos, ya sea en sus estudios, en su trabajo o en sus proyectos personales”, cerró Alejandra felicitando a profesores y alumnos.

Finalmente, la Secretaria de Gobierno y Hacienda, Melisa Eriksen junto a la propia Directora de Educación y profesores de MAC entregaron los correspondientes certificados.

Volver