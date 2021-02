San Cayetano es uno de los 8 distritos que se encuentran en Fase 5

2 febrero, 2021

La localidad de San Cayetano volvió a fase 5, producto de la disminución de casos activos de COVID-19 y la escasa aparición de nuevos casos. Así fue informado a través de la habitual conferencia de prensa donde funcionarios provinciales actualizaron el mapa bonaerense de fases de administración del distanciamiento social preventivo y obligatorio.



En la conferencia realizada en la ciudad de La Plata participaron el gobernador Axel Kicillof junto a la vicegobernadora Verónica Magario, el jefe de Gabinete Carlos Bianco; y los ministros Daniel Gollan (Salud) y Augusto Costa (Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica).

Sumado a San Cayetano, son 8 los partidos que se encuentran en Fase 5, en tanto, son 126 los distritos que se encuentran en Fase 4. A diferencia de la semana pasada se sumaron Bolívar, Lincoln y Lobería que ascendieron de etapa; mientras que General Lavalle, retrocedió de Fase 5 a 4. Solo Balcarce se encuentra en Fase 3, la más estricta hasta el momento.

Kicillof anunció la extensión de los horarios de actividades nocturnas no esenciales hasta las 2 AM. Dicha medida rige a partir de mañana miércoles 3 de febrero. El Gobernador adelantó que la flexibilización estará “en observación” y se mantendrá “en tanto y en cuanto la situación no desmejore”.

