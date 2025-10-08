San Cayetano: Extienden licencia del Intendente Gargaglione hasta fin de mes

8 octubre, 2025 0

La Municipalidad de San Cayetano, en un comunicado oficial, informó sobre la prórroga de la licencia del jefe comunal, Miguel Ángel Gargaglione, desde el viernes 10 al viernes 31 de octubre.

La misma se debe a que el intendente, luego de ser sometido a una exitosa cirugía cardíaca, se encuentra en recuperación postoperatoria, evolucionando favorablemente.

Como hasta la fecha, continuará a cargo del Departamento Ejecutivo, el Sr. Alejo Christiansen.

La Municipalidad agradece las numerosas muestras de afecto y los deseos de pronta recuperación hacia el Intendente Municipal.

Volver