San Cayetano festeja el viernes su 115º Aniversario.

10 marzo, 2026 0

La Municipalidad de San Cayetano dio a conocer el cronograma de festejos por el Aniversario 115, que se llevará a cabo el próximo viernes, a la vez que convoca a festejar “juntos, con una jornada llena de historia, cultura y música”.

Desde las 18:30, en el Museo Regional “Faustino Queipo” se llevará a cabo el acto protocolar, seguido de propuestas especiales:

* Muestra 115 años de San Cayetano

* Muestra 75 años Fortín Gaucho

* Actuación de Papelnonos

Además, se conmemorará el 15° aniversario de la entronización de la Bandera Distrital, con la presencia de su creador David Carrín.

Los festejos continuarán a las 20 horas en el paseo Frente de Vías, a escasos metros del Museo, con un encuentro para toda la familia: patio gastronómico; emprendedores y artesanos y música en vivo con las actuaciones de:

*Sancay – 20.30 hs

El Otro Pez – 21 hs

La Santabulla – 22.30 hs

Fiti DJ – 00 hs

Una noche para encontrarnos, celebrar nuestra historia y disfrutar juntos. Los esperamos para festejar los 115 años de nuestro San Cayetano.

