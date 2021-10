San Cayetano: Fiesta en el Polideportivo con “Los Halcones” como protagonistas

Este miércoles por la noche en el Polideportivo Municipal “José Luis Suárez” de San Cayetano, se vivió una verdadera fiesta deportiva, de inclusión, de integración y de aprendizaje. La exhibición que ofrecieron “Los Halcones”, el seleccionado nacional de Futsal con Síndrome de Down, fue una clara demostración que no hay limitantes para practicar deportes y cumplir sueños.



Afortunadamente existen torneos, y esta selección se prepara para participar del Mundial que se disputará en Lima-Perú el año venidero. En ese marco, Los Halcones visitaron nuestra ciudad donde realizaron entrenamientos, brindaron charlas en las escuelas y coronaron con una exhibición junto a las Escuelitas de Sportivo e Independiente; representativos femeninos de ambos clubes y el equipo sub 16 del CEF que está en semifinales de los Juegos Bonaerenses.

Luego de la presentación de “Los Halcones” y el intercambio de presentes, el Intendente Miguel Gargalione agradeció la visita felicitando a cada uno de los jugadores y cuerpo técnico. “Son un ejemplo para todos nosotros, y fundamentalmente para los niños que hoy están presentes, para quienes los escucharon en las escuelas; en el deporte y en la vida no hay barreras, con la pasión, entrega y dedicación que manifiestan jugando al fútbol nos demuestran que todo es posible”, señaló.

Tras destacar la política inclusiva e integradora de este gobierno fomentando por ejemplo el fútbol femenino con la organización de torneos barriales al inicio de la gestión, Gargaglione les deseó muchos éxitos para el Mundial, además de valorar la predisposición de “Los Halcones” para que los locales Walter Azpeitia y Pablo Ferraris entrenen con ellos durante su estadía,

A su turno, el Coordinador general de selecciones de FADDIM, el sancayetanense Gustavo Caik afirmó que “esta concentración era muy importante porque por la pandemia no pudimos juntarnos, queríamos retomar el vínculo con los chicos con el objetivo puesto en Lima 2022. Tuvimos jornadas de trabajo muy buenas, con doble turno, y coronarlo con esta jornada es increíble para Los Halcones y para que el público conozca lo que hacen las personas con síndrome de down, quienes ya no solo están involucrados en lo laboral sino que participan en competencias de alto rendimiento”.

Con respecto a lo vivido estos días, Caik se mostró reconfortado por el recibimiento, por lo vivido en las escuelas donde los chicos “contaron sus experiencias, sus historias de vida, ellos sintieron el cariño de la gente”. Por último agradeció al Municipio “que siempre está pendiente de la Federación para que asista a San Cayetano con alguna de sus selecciones”.

Culminadas las palabras, bajo la coordinación de la Dirección de Deportes se desarrollaron las distintas exhibiciones de futsal, donde el orden dentro de la cancha, el buen trato de balón y la pasión de cada uno de Los Halcones fueron los protagonistas de la noche.

